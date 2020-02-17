امرأة تعطل قفلاً إلكترونياً لتهرب من الحجر الصحي لـ«كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

طلبت محكمة روسية، اليوم الاثنين، من امرأة لم يتم تشخيص حالتها بعد، العودة إلى الحجر الصحي الخاص بحالات فيروس كورونا، بعد أن هربت منه قبل أيام، بسبب ما وصفته بـ«الظروف القاسية».

وكان قد تم وضع المرأة، البالغة من العمر 32 عاماً، في الحجر الصحي بمستشفى بوتكين في سان بطرسبرغ، لدى عودتها إلى بلادها بعد قيامها برحلة إلى الصين. وهربت من المنشأة عن طريق إحداث عطل في الدائرة الكهربائية الخاصة بقفل إلكتروني.

وأفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن محكمة في سان بطرسبرغ، وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا، طلبت منها العودة إلى الحجر الصحي لمدة اليومين القادمين على الأقل.

ولم يكن لدى روسيا سوى حالتين تم الإبلاغ عن إصابتهما بالفيروس المتحور الجديد، وهما مواطنان صينيان في سيبيريا وقد تماثلا للشفاء.