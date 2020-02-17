شاهد.. ترامب يدخل سباق دايتونا 500 بشكل استعراضي في سيارته الليموزين

المصدر: دايتونا بيتش (فلوريدا) - رويترز

دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي، قام ترامب بدور رئيس السباق وإعطاء إشارة البدء لانطلاقه.

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره.

وركب ترامب في سيارته الليموزين ليقوم سائقه بلفة كاملة في المضمار قبل بدء السباق الذي شهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأميركية للسيارات.

وسوف تستغل حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.