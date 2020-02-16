مصرع فتاة روسية اختنقت بفطيرة حلويات شهية

المصدر: موسكو - وام

لقيت فتاة روسية مصرعها نتيجة اختناقها بفطيرة حلويات شهية أثناء مشاركتها في مسابقة لتناول الحلويات جرت في العاصمة الروسية موسكو .



ووفقا لوسائل إعلام روسية وقع الحادث عند مشاركة الفتاة الروسية البالغة من العمر 23 عاماً، بعفوية في مسابقة لتناول فطائر الحلويات الشهية جرت في أحد مقاهي العاصمة، وبعدما تناولت العديد منها، قررت عند اقتراب نهاية المسابقة، مضغ العديد من الفطائر في وقت واحد، لكنها لم تستطع ذلك واختنقت مما أدى إلى وفاتها في الحال حيث باءت محاولات الحاضرين في إنقاذها بالفشل.



وأكد أطباء الإسعافات العاجلة الذين تم استدعاؤهم على وجه السرعة، حقيقة وفاة الفتاة الفائزة بالمسابقة خنقا بفطائر الحلويات فور معاينتهم لها.