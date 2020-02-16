"ابن العروسة" تدفع شاباً لارتكاب جريمة في زفاف والدته بمصر !

المصدر: القاهرة - متابعات

أطلق شاب عشريني الرصاص على المعازيم وأصدقاء العريس في حفل زفاف والدته بمنطقة الساحل في شبرا شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الشاب في التحقيقات: "والدتي كانت عاملة نفسها عروسة وكانت هتلبس فستان الفرح، وأصحابي في الشارع كانوا بيتريقوا عليا، وقالولي يا ابن العروسة".

وذكرت تحقيقات النيابة المصرية، أن الشاب اتفق مع خاله على تنفيذ الجريمة بسبب اعتراضهما علي زواج والدته، وضبطت أجهزة الأمن المصرية مع الشاب بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات، و عثرت على سلاح أبيض مع المتهم الثاني (شقيق العروس).



ونسبت النيابة للمتهمين تهمتي حيازة أسلحة نارية وإحداث حالة من الرعب بين المعازيم، وإصابة عدد منهم بإصابات بالغة.