"فتيات وهميات" يخترقن هواتف العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: القدس المحتلة - أ. ف. ب

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن حركة "حماس" تمكنت من اختراق الهواتف المحمولة لعشرات من الجنود الإسرائيليين.



وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن الحركة كانت تأمل في جمع معلومات استخباراتية من خلال ذلك، وأوضح أن جيش الاحتلال تمكن بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، من إحباط المخطط بعدما أبلغ جنود عن محاولات مشبوهة للاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال كونريكوس إنه تبين أن الشابات الجذابات اللاتي كنّ وراء محاولات الاتصالات شخصيات وهمية.



وكان يتم حث الجنود على تحميل تطبيقات تسمح لهم بتبادل الصور لفترة وجيزة، والتي تختفي بعد 30 ثانية، وتقوم هذه التطبيقات بإدخال برامج ضارة لهواتفهم.



وأوضح أن هذه هي المحاولة الثالثة من هذا النوع من جانب حركة حماس خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، مشيرا إلى أنه منذ المحاولة الأخيرة، في يوليو 2018، أصبحت الحركة أكثر تعقيداً. وقال :"إنهم بالطبع يتعلمون ويُصعّدون من لعبتهم".



وتابع: "تقييمنا هو أنه لا يوجد أي خرق كبير للمعلومات، لكننا سنستمر في تقييم ذلك".