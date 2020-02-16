مسلحون يقتلون تسعة مشردين مدمنين بالرصاص في كابول

المصدر: كابول - رويترز

قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا تسعة مشردين مدمنين بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابول، ما سلط الضوء على مشكلة تعاطي المخدرات المزمنة في أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، لكن الحادثة تعد نادرة، إذ إنها بدت كعنف منسق موجّه ضد المدمنين.



ولم يعرف دافع الهجوم، وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر، وكان القتلى ينامون في العراء وأثبتت فحوص جنائية أنهم مدمنون.



وتقدر وزارة الصحة العامة أن هناك نحو 2.5 مليون مدمن في أفغانستان، ويعتقد أن أغلبهم يتعاطى الهيروين المصنوع من الخشخاش الذي ينمو في أفغانستان.



وأضافت أن الطقس الشتوي شديد البرودة تسبب في وفاة 50 مدمناً مشرداً، على مدى الشهرين الماضيين.



وظلت أفغانستان في صدارة الدول المنتجة للأفيون، رغم إنفاق الحكومة الأميركية نحو 8.9 مليارات دولار منذ عام 2002 لوقف إنتاج وتهريب المخدرات.



وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، هذا الشهر، القبض على خمسة مسؤولين كبار في الشرطة، بينهم قائد وحدة مكافحة المخدرات في كابول، للاشتباه في تورطهم بتهريب المخدرات.