خفير مزلقان بالمنيا سارع بإنقاذ شاب.. فدهسه القطار في الحال

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت هيئة السكك الحديدية بمصر بيانا عن فقدان خفير مزلقان بالمنيا، دهسًا تحت عجلات قطار، أثناء إنقاذه حياة مواطن حاول عبور مزلقان مغلق.

وجاء في البيان حسب صحيفة المصري اليوم: «فقدت هيئة السكة الحديد فجر اليوم السبت أحد عمالها،إسلام سيد أحمد، خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي ١٨٥ و٨٣٢ وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط المطور وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية، حاول أحد الشبان مخالفة ذلك كله والعبور من المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار، رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق، حرصًا على سلامته، مما عرض حياته للخطر».

الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب لإنقاذه ودفع حياته ثمنًا لشجاعته، إذ اصطدام به القطار ١٨٥ ودهسه في الحال.