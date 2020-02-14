مقتل 15 طفلا بحريق داخل دار للأيتام في هايتي

المصدر: كينسكوف - أ ف ب

قتل 15 طفلا في حريق اندلع داخل دار للأيتام في هايتي، على ما أعلنت قاضية في منطقة كينسكوف بضواحي العاصمة بور أو برنس لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأفادت القاضية ريموند جان أنطوان بأن طفلين قضيا في داخل الدار فيما توفي الأطفال الثلاثة عشر الآخرون اختناقا في مستشفى فيرمات.

واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة من مساء الخميس (02,00 ت غ الجمعة)، وفق القاضية.

وتبرض دار كينسكوف للأيتام عند هضبة قريبة من بور أو برنس. وهي تعمل بصورة غير قانونية منذ سحب رخصة التشغيل منها سنة 2013، كما كانت تؤوي حوالى 66 طفلا بحسب القاضية.

ولا تزال أسباب الحريق وأعمار الضحايا مجهولة حتى اللحظة.

وتقع دار كينسكوف للأيتام داخل مبنى غير مستوف للشروط مؤلف من طبقتين مع أسرّة متعددة الطبقات بعضها في وضع مزر.

ويتكدس الأطفال داخل الميتم في غرف صغيرة مع سلالم ضيقة ومخرج واحد، بحسب مراسلي فرانس برس.

وكان زوجان فرنسيان قد توفيا قبل حوالى ثلاثة أشهر في هايتي التي قصداها بهدف التبني.