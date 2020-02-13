سرق 20 محل صرافة.. القبض على «مُقنَّع البروفيسور» في الكويت

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

نجح رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، بالتعاون والتنسيق مع الأدلة الجنائية، في ضبط «مقنع البروفيسور» سارق محال الصرافة، الذي تمكّن خلال اسبوع واحد من سرقة 13 محلاً في مناطق عدة.

ووفقاً لصحيفة "القبس"الكويتية، كشفت التحقيقات ان المتهم شاب كويتي يتعاطى مادة "الشبو" المخدرة، وكلما ارتفع «موده» لبس «قناع البروفيسور»، وحدد هدفه ونجح في سرقة أحد المحال عن طريق الكسر، وتبيّن ان المتهم يراقب المحل نهاراً، ويقتحمه مقنعاً ليلاً.

وتم ضبط اللص متلبسا خلال محاولته ارتكاب جريمته الـ14، وذلك بعد تتبعه عدة أيام، وإثر تفتيش منزله عثر على أدوات الجريمة وعلى أكثر من قناع يستخدمه في سرقته. كما أقر في التحقيقات بسرقات أخرى لم يسجل أصحاب المحال قضايا فيها، لتصل سرقاته إلى أكثر من 20.