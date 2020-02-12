انقلب قاربهم وتاهوا 32 يوماً في المحيط الهادئ.. 4 نجوا و8 غرقوا

المصدر: ويلينغتون - أ ف ب

نجا أربعة أشخاص تاه قاربهم لنحو شهر في المحيط الهادئ، من خلال تناول جوز الهند وشرب مياه الأمطار، في محنة أودت بحياة ثمانية من رفاقهم بينهم طفل، وفق ما أفادت تقارير الأربعاء.



ويعتقد أن المجموعة، من مقاطعة بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة، أمضت 32 يوماً في البحر.



وأوردت صحيفة "سولومون ستار نيوز" أن المجموعة انطلقت من بوغانفيل في 22 ديسمبر الماضي، للاحتفال بعيد الميلاد في جزر كارتريت على مسافة نحو 100 كيلومتر، لكن الناجي دومينيك ستالي قال إن قاربهم الصغير انقلب، وإن عدداً من أفراد المجموعة غرقوا.



وقد تمكن الباقون من إعادة قلب القارب، لكن المزيد من الوفيات حصل أثناء تقلّب القارب في المياه بسبب التيارات البحرية القوية.



وقال دومينيك للصحيفة: "لم يكن باستطاعتنا فعل شيء للجثث، ولم يكن لدينا خيار إلا تركها في المياه"، مضيفاً: "توفي زوجان وتركا طفلهما وراءهما، إلا أنه واجه المصير نفسه أيضاً" في وقت لاحق.



وأوضح ستالي أن بعضاً من سفن الصيد مرت بجوارهم دون أن تتنبه لوجودهم حتى باتوا، في 23 يناير، قبالة كاليدونيا الجديدة بعد انجراف القارب لمسافة نحو 2000 كيلومتر.



وقالت الصحيفة إن مجموعة الناجين ضمت رجلين وامرأة وفتاة تبلغ نحو 12 عاماً، وتم إرسالهم إلى مستشفى هونيارا عاصمة جزر سولومون، حيث تلقوا العلاج من الجفاف.