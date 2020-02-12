بالفيديو.. أول تعليق من والد الطفلة رقم 100 مليون في مصر

المصدر: متابعات: جعفر محمد أحمد

قال رمضان ربيع، والد المولودة ياسمين، إن مكتب الصحة التابع لمركز سمالوط بالمنيا، اتصل به صباح الثلاثاء ليخبره أن ابنته هي المولودة رقم 100 مليون في مصر.

وعبّر الشاب الصعيدي، الذي يعمل في زراعة الأرض، عن سعادته بالمولودة الجديدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد بفضائية TeN، وقال «الحمد لله وربنا يعين الريس علينا».

ويبلغ «رمضان»، من العمر 22 عاما، وقال إنه يتمنى إنجاب 3 أطفال فقط: «المفروض يكون 2 أو 3 عشان العيشة ويعلمهم تعليم حلو ويعيشهم عيشة كويسة»، فيما أضاف قائلًا إن «فرحة (ياسمين) واللي أنا فيه كوم تاني».