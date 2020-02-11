"الصحة العالمية" تختار اسماً جديداً لفيروس كورونا.. وأول لقاح خلال 18 شهراً

المصدر: متابعات - شريف مهدي ووكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحاً إلا بعد 18 شهراً، ونقل الحساب الرسمي للمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تيدروس قوله: "إذا استثمرنا الآن في إيجاد اللقاح فلدينا فرصة واقعية لوقف تفشي المرض، وإذا لم نفعل ذلك فقد يكون لدينا المزيد من الحالات وتكاليف أعلى بكثير".



وأكد تيدروس خلال مؤتمر صحافي في جنيف حول فيروس كورونا الجديد ضمّ نحو 400 خبير، اليوم الثلاثاء، أن الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قررت بشكل رسمي تسمية فيروس كورونا المتحور الجديد " كوفيد 19".



وأشار رئيس المنظمة إلى أن اسم " كوفيد 19" مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المتحور الجديد أودي بحياة 1016شخصاً وأصيب به نحو 42 ألف و638 آخرين في الصين، بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الثلاثاء.