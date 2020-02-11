بالصور.. عاصفة ثلجية تنشر السعادة في سورية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

بثت وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب) صوراً لعاصفة ثلجية قوية تعرضت لها سورية، وتحديداً بلدة المالكية الشمالية الشرقية على الحدود مع تركيا.

وأظهرت الصور فئات مختلفة من المجتمع السوري وهم سعداء بالعاصفة التي نشرت البهجة بين الأطفال والكبار.

ومن جانبها، نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صوراً لتساقط الثلوج في مناطق أخرى بسورية، منها طريق "حمص – دمشق"، وفي داخل دمشق.

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ذكرت الوكالة أن درجات الحرارة تميل للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، وتبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة من البلاد، ويكون الهطول ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، بينما يكون ممزوجا بالثلج في المناطق التي يكون ارتفاعها أقل من ذلك.