بالصور.. ثلوج غير مسبوقة في العراق ودرجة الحرارة صفر

المصدر: بغداد - أ ف ب

استفاق سكان بغداد على تساقط ثلوج غطّت شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم حراً، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.



وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن، لكن سكان المدينة أفادوا بأن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة.



وأوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتّها الثلوج بالكامل وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر، كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.



وقال مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري، لوكالة فرانس برس: "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد الأربعاء في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع".



وتابع أن: "المنخفض الجوي جاء من أوروبا".



وفي الموصل، غطّت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمّرتها المعارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي، كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم على أيدي التنظيم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلّح في سورية المجاورة.



ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة على الزراعة، جفافاً مزمناً، ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها بسبب السدود التركية والإيرانية.