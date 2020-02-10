مصرع 10 أشخاص صعقاً بالكهرباء في حادث واحد بالهند

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في الهند جراء احتكاك حافلة ركاب كانت تقلّهم بخط لتوزيع الطاقة الكهربائية، ونقلت وكالة "برس تراست" الهندية عن المسؤول في الشرطة، سادار جايانت كومار موهاباترا، قوله إن الحادث وقع في ولاية أوديشا الواقعة في شرق البلاد قرب مانداراجبور، عندما اشتعلت النيران في جزء من حافلة تقلّ 40 راكباً جرّاء احتكاكها بخط لتوزيع التيار الكهربائي بقوة 11 كيلوفولت.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصدر طبي بأنّ خمسة ركاب نقلوا إلى المستشفى بحال خطرة.

ونقلت الوكالة عن قائد جهاز الإطفاء سوكانت سيثي قوله إنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ القسم المخصّص لنقل الأمتعة في سطح الحافلة احتكّ بالخط الكهربائي، بعدما انحرف السائق إلى جانب طريق ضيّق لإفساح المجال أمام عبور إحدى العربات.