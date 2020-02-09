300 راكب يعلقون داخل قطار فائق السرعة اصطدم بشجرة في ألمانيا

المصدر: برلين – د. ب. أ

علق نحو 300 راكب في قطار فائق السرعة في ألمانيا من طراز (آي سي) بعد أن اصطدم القطار بشجرة أسقطها إعصار "زابينه" على الطريق الحديدي.



وأعلنت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" أن القطار كان في طريقه من أمستردام إلى برلين، مشيرة إلى أنها أرسلت طاقم طوارئ إلى مكان الحادث.



وتشير توقعات الشركة حتى الآن إلى أن القطار سيواصل رحلته بعد ساعتين، وقد حولت الشركة مسارات القطارات المحلية ولن تتوقف في المحطات القريبة من مكان الحادث.



إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية، اعتزامها تعليق حركة قطارات المسافات البعيدة في جميع أنحاء ألمانيا بسبب إعصار "زابينه".



وكتبت الشركة في مدونتها الصحافية التي تم إعدادها لمواجهة الإعصار، أنه تم اتخاذ القرار بوقف حركة قطارات المسافات البعيدة في كل المحطات الكبرى في جميع أنحاء ألمانيا بدءا في ولاية شمال الراين فيستفاليا.



وكانت "دويتشه بان" أعلنت في وقت سابق تعليق حركة قطارات المسافات البعيدة في شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، وذلك بسبب الإعصار.