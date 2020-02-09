بالصور.. "حمار" في قطار يثير جدلاً بمصر

المصدر: القاهرة - خالد محمود

أصر راكب قطار في صعيد مصر على اصطحاب حماره معه في القطار، رغم اعتراضات الركاب ومحاولات إنزاله.

ونشر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بقنا، الليلة الماضية، صورة لحمار يستقل قطار الركاب المتجه من دشنا إلى الأقصر ، ورفض صاحبه إفساح الطريق للركاب وإنزال حماره.

والتقط ركاب صوراً للحمار بعدما ربطه صاحبه في أحد الأعمدة الحديدية بالعربة، وأبدى الكثيرون اندهاشهم من الواقعة، وعلقوا عليها بتعليقات ساخرة، فيما علق الكاتب الصحافي بجريدة الأهرام محمود الدسوقي بطريقة مختلفة وقال: "الرجل نقي وطاهر، كيف لهذا النوع من الأنقياء أن يصغى لشباب العالم الافتراضي وسخريتهم الفجة منه حين حمل كنزه الوحيد وهو حماره، حتى أنها هدد بالانتحار أمام إذا تم إنزاله".