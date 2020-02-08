ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 722 شخصاً في الصين

المصدر: بكين- أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 34 ألف شخص، وعدد الوفيات إلى 722 شخصاً، وسجلت خلال 24 ساعة 86 وفاة إضافية، وهو أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد بهذا الفيروس.

وبدأت مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فرض تدابير حجر صحية قاسية من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد الذي تم تأكيد 320 إصابة في 30 بلداً ومنطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.



وتقترب حصيلة فيروس كورونا الجديد من عدد وفيات فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحاد) الذي بلغ 774 شخصاً في العالم بين عامي 2002 و2003. لكنها تجاوزت حصيلة وفيات سارس في الصين القارية وهونغ كونغ حيث توفي 650 شخصاً بالفيروس.