طائرة «تدهس» قاطرة طائرات في بانكوك وتودي بحياة سائقها

المصدر: بانكوك - د. ب. أ

دهست طائرة قاطرة طائرات كانت تسحبها بأحد مطارات العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة.

ونشرت وسائل الإعلام التايلاندية لقطات بالفيديو للحادث صباح اليوم الجمعة، أظهرت كيف تعطلت القاطرة الصغيرة أثناء عملية السحب، في حين استمرت الطائرة في تحركها لتدهسها.

وتتبع الطائرة شركة الخطوط الجوية التايلاندية منخفضة التكلفة «نوك أير» التي أصدرت بيانا تؤكد فيه أن الحادث أسفر عن وفاة فني على الأرض، بمطار دون موانغ.

وجاء في البيان: «تعرب نوك أير عن أسفها الشديد... نقوم بعملياتنا وفق التزام صارم بمعايير وقواعد السلامة الدولية».