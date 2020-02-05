مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار أمام مقهى بمصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شيع أهالى مركز أبنوب في محافظة أسيوط المصرية، جثامين 3 أشخاص قتلوا إثر إطلاق نار كثيف عليهم من مجهولين، أثناء وجودهم أمام مقهى بجوار مستشفى الشنابلة، وكثفت أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف غموض الواقعة.



وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية أن مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النيران على المجني عليهم أثناء وجودهم أمام المقهى، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثث، وطلبت من الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية.