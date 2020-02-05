شفاء 892 مريضاً من فيروس كورونا الجديد في الصين

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، أن 892 مصاباً بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم، حتى نهاية أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا"، نقلاً عن اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي.



وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصاً، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.