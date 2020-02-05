21 قتيلاً في انهيار جليدي على العشرات من رجال الإنقاذ بتركيا

المصدر: إسطنبول - أ. ف. ب

قُتل 21 شخصًا على الأقل، اليوم الأربعاء، في انهيار جليدي على عشرات من رجال الإنقاذ الذين أرسلوا بعد انهيار أول في الموقع نفسه في شرق تركيا، وفق السلطات المحلية.



ونقلت وكالة أنباء "دوغان" عن حاكم محافظة فان، حيث وقعت الكارثة، قوله إنه تم العثور على جثث 12 من رجال الإنقاذ وتسعة مدنيين، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ كانوا قد تدخلوا بحثاً عن ناجين بعد انهيار ثلجي في الموقع نفسه في اليوم السابق.