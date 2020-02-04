الاتحاد الأوروبي: «صفقة القرن» لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً

المصدر: بروكسل - رويترز

رفض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم، أجزاء الصفقة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما يعرف بـ«صفقة القرن» والتي تشمل احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخالف "المعايير المتفق عليها دولياً".

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في حرب 1967 بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وأعاد بوريل في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، التأكيد على هذا الموقف.



أضاف: "لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت أن تمر دون منازع"، في تشديد للهجة الاتحاد الأوروبي الرافضة لخطة ترامب مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضي.