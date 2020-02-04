مقتل امرأتين وإصابة طفل في إطلاق نار بتكساس

المصدر: تكساس - وكالات

قالت السلطات الأميركية إن امرأتين لقيتا مصرعهما، وأُصيب طفل صغير، إثر إطلاق نار في سكن جامعي تابع لجامعة «تكساس إيه آند إم» بمدينة كوميرك.



وقال برايان فون رئيس شرطة «تكساس إيه آند إم» في إفادة، إن حالة الطفل البالغ من العمر عامين، والموجود في مستشفى محلي، مستقرة، وأوضح أن الشرطة وجدت الضحايا الثلاث بعد تلقي اتصال من طالب الساعة 10:17 صباحاً.



وقالت الجامعة في بيان صدر في وقت سابق إن الشرطة تحقق في سقوط ثلاث ضحايا جراء إطلاق نار في السكن الجامعي.



ولم يرد مسؤولون في الحرم الجامعي، الواقع على بعد 105 كيلومترات شمال شرق دالاس، على طلب الحصول على مزيد من التعليقات لـ«رويترز»، فيما أُلغيت الفصول الدراسية بعد الواقعة.