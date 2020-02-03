وفاة مأساوية لطفل مصري أثناء لهوه

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية المصرية، حادثاً ماسأوياً، حيث لقي أحد الأطفال عمره 4 سنوات مصرعه، تحت عجلات إحدى الروافع الثقيلة «لودر»، أثناء قيام الطفل باللهو أمام منزله.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مركز شرطة شبين القناطر، بوصول جثة الطفل «محمد .م» إلى مستشفى شبين العام، إثر اصطدام لودر به، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعي "عبدالله. ا"، 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه وقت قيام سائق اللودر بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة في مكان الواقعة، ما أدى إلى اصطدام اللودر بالطفل وتهشمت رأسه، وتوفي في الحال.



وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على سائق اللودر، وتمت إحالته إلى النيابة لتولي التحقيق.