أوروبا ستشتاق إلى «حس الدعابة» لدى البريطانيين بعد الـ«بريكست»

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

قالت النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستغر إن أوروبا ستشتاق لـ«حس الدعابة» لدى البريطانيين و«كفاءتهم اللغوية».

وقالت فيستغر عشية الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «سأشتاق إليهم لأنهم جاؤوا بثقافتهم البريطانية وبكفاءاتهم اللغوية التي لا نملكها جميعا».

وأضافت الدنماركية مارغريت فيستغر، التي تشغل منصب مفوّضة شؤون التنافسية منذ نوفمبر 2014، إنه كان من الصعب عليها العمل بغير لغتها الأم عندما جاءت إلى بروكسل.

واسترسلت «اكتشفت أنه يجب الانتباه جيدا لما تقول، لأنه لا يعكس بالضرورة قصدك».

وقالت مازحة لصحافي بريطاني طرح عليها السؤال خلال مؤتمر صحافي إنه في بروكسل «نتحدث لغة لا أعلم ماذا تسمونها».

وروت أنها سألت يوما المفوض الأوروبي البريطاني جوناثان هيل «إن كان يشعر بالإرهاق من الطريقة التي نستخدم بها لغته»، فأجابها «بالطبع لا! أنا فخور أنكم تحاولون».

وكان هيل، التي تقول فيستغر إنها «مقرّبة جدا منه»، يتولى منصب مفوض الخدمات المالية واستقال يوم 25 يونيو، بعد يومين من تصويت المملكة المتحدة لصالح «بريكست».

وفي الاتحاد الأوروبي 24 لغة رسمية، لكن «بريكست» يهدد مكانة اللغة الانجليزية داخل مؤسسات الاتحاد.