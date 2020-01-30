راكبة تهدّد بتفجير نفسها في طائرة روسية

المصدر: موسكو - د ب أ

أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن طائرة ركاب اضطرت للقيام بهبوط اضطراري اليوم الخميس بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها.

وأعلنت شركة طيران «إس 7» الروسية أن الطائرة هبطت بسلام، بعدما هددت الراكبة بأنها ترتدي حزاما ناسفا.

وأفادت وكالات أنباء بأن الطائرة هبطت اضطراريا في موسكو بعد أن وقفت الراكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إنها لم تعثر معها على أي مواد متفجرة.

وذكرت الشركة أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.

ولم يتضح بعد دوافع السيدة.