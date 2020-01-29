ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 132 شخصاً في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور الجديد إلى 132 حالة وفاة، وتم تأكيد إجمالي 840 حالة إصابة جديدة، أمس الثلاثاء، في إقليم هويبي وسط الصين، مركز التفشي.

وهذا يرفع العدد الإجمالي من حالات الإصابة إلى 3554 في الإقليم، ونحو 5974 في مختلف أنحاء البلاد، ما يمثل زيادة 60%.

وأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه جرى نقل خمسة أشخاص من بين 206 مواطنين يابانيين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، التي شهدت تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، إلى المستشفى بعدما ظهرت عليهم علامات المرض.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو إن أربعة من بين الخمسة مواطنين يعانون الحمى والسعال، مضيفاً أن حالتهم ليست خطرة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه جرى إرسال الشخص الخامس إلى مستشفى آخر في طوكيو.