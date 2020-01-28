استقبل ضيفة صينية في شركته بألمانيا فأصيب بفيروس كورونا

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

ذكرت مصادر من أجهزة صحية بألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، أن العدوى لدى الرجل الألماني الذي تم التحقق من إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد، حدثت من ضيفة صينية بشركة الرجل.



وأوضحت المصادر أن السيدة المنحدرة من الصين كانت تتلقى تدريباً لدى الشركة التي تقع في مقاطعة شتارنبرغ في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، وانتقلت إليه العدوى من الضيفة، ويوجد حالياً في مستشفى "شفابينغ" في مدينة ميونيخ.



وعلى إثر التحقق من حالة الإصابة الأولى بالفيروس في ولاية بافاريا وبألمانيا بأسرها، أعلنت وزيرة الصحة المحلية بالولاية ملاني هومل، اليوم الثلاثاء، أن الولاية أطلقت خطاً ساخناً للمواطنين لهذا الأمر فقط.



وقالت الوزيرة: "السلطات تتعامل مع الوضع على محمل الجد تماماً، وإننا في حالة استعداد جيدة أيضاً".



وكان متحدث باسم وزارة الصحة في ولاية بافاريا صرح في وقت متأخر، مساء أمس الاثنين، بعد التحقق من إصابة الرجل بأنه تم إخطار الأشخاص الذين خالطوه، بطبيعة أعراض المرض بشكل كامل والتدابير الصحية وكيفية انتشار الفيروس.



وتسبب الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 106 أشخاص في الصين.



كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.