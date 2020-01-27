تأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أيدت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة.



وذكر التليفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، أن المحكمة الإدارية العليا قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس.



وكانت هيئة مفوضي الدولة المصرية أوصت في تقرير سابق لها، باستمرار حظر النقاب، لأنه "يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التواصل بين الطالب وعضو التدريس"، بحسب التقرير.



وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعاوى المقامة من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة عام 2015، بشأن حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.