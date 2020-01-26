ترامب يهدد رئيس الادعاء في محاكمة «العزل».. ستدفع الثمن!

المصدر: واشنطن - رويترز

قال رئيس فريق النواب الديمقراطيين آدم شيف، الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما قال على «تويتر»، إنه «لم يدفع الثمن بعد».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شن ترامب هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف؛ على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على «تويتر»: «إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا».

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي)، عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا، قال شيف: «أعتقد أنه قُصد به ذلك».

ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونغرس.

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترامب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أميركا وفي أنحاء العالم وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترامب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس أمس السبت قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة «خطيرة للغاية» في عام الانتخابات.