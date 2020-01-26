كورونا يهدد سورية.. وفاة فتاتين بحلب يشتبه في إصابتهما بالفيروس

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر طبي سوري، تأكيده وفاة فتاتين في محافظة حلب بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات دخلت العناية المركزة في مستشفيات الشمال.



وقال المصدر الطبي العامل في مستشفى الراعي شمال شرق مدينة حلب والتي تخضع لسيطرة فصائل معارضة موالية لتركيا: "توفيت أول أمس فتاة ظهرت عليها أعراض اختناق تنفسي حاد، كما توفيت أختها الصغرى اليوم، حيث يشتبه بأنهما مصابتان بفيروس كورونا".



وأضاف المصدر الطبي في تصريحات لـ(د.ب.أ): "تم التواصل مع وزارة الصحة التي دعت كافة المشافي والمراكز الطبية في مناطق سيطرة المعارضة إلى توخي الحذر والتعامل بحذر مع هذه الحالات".

في المقابل، أصدرت وزارة الصحة السورية بياناً رسمياً نقلت فيه عن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي، تأكيده أنه لم يسجل في سورية أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وبين أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في سورية، ومراقبة الوضع الصحي للوافدين ولرصد أي حالات مشتبهة بالإصابة بالفيروس مع تسارع انتشاره عالمياً.

و بين وزير الصحة أن الوزارة قد أرسلت بلاغات إلى الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها وخاصة من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض

وأكدت الوزارة أنها تتابع وترصد يومياً أي حالة يمكن أن تكون لها علاقة بالفيروس الذي بدأ ينتشر عالمياً، وشدد وزير الصحة أن الوزارة لن تألو جهداً في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للوقاية ولمحاربة هذا المرض ومحاصرته في حال تم الكشف عن أي إصابة.

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