انتشال العشرات من تحت الأنقاض في تركيا.. وعدد قتلى الزلزال يرتفع إلى 35

المصدر: أنقرة - رويترز

أعلنت سلطات إدارة التعامل مع الكوارث في تركيا، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل انتشلت عشرات الأشخاص من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد، في حين ارتفع عدد الضحايا إلى 35 قتيلاً.



واستخدم المنقذون، الذين كانوا يعملون في درجات حرارة أقل من الصفر، أيديهم وحفارات ميكانيكية لمواصلة البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في إقليم ألازيغ حيث وقع الزلزال بقوة 6.8 درجة مساء يوم الجمعة.



وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال، الذي تلاه وقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية، قتل 31 شخصاً في ألازيغ وأربعة في إقليم ملاطية المجاور، وأصيب أكثر من 1600 شخص بسبب الزلزال.



وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض في حي مصطفى باشا في ألازيغ، على بعد نحو 550 كيلومتراً شرقي العاصمة أنقرة.



وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وصول المنقذين إليهما جاء بعد سماع صراخهما الذي استغرق عدة ساعات في درجات حرارة تصل إلى أربعة تحت الصفر، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية في ثلاثة مواقع مختلفة في ألازيغ.



وحذرت الإدارة السكان من العودة للمباني المتضررة لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في الإقليمين.