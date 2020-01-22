بسبب رعي الماشية.. 32 قتيلاً وحرق 20 منزلاً بهجوم على حدود السودان والجنوب

المصدر: جوبا -وكالات

قتل 32 شخصا على الأقل، اليوم الأربعاء، في هجوم يشتبه أن رعاة سودانيين نفذوه على منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، بحسب مسؤول محلي.

وقال كوال الور كوال، المسؤول في ابيي، لوكالة "فرانس برس" إنّ "32 شخصا قتلوا، بينهم نساء واطفال، وتم خطف 24 مصابا و15 آخرين، بينهم أطفال"، لافتاً إلى ان "20 منزلا" جرى "حرقها".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كل القتلى سقطوا في احتراق البيوت. وقال كول إن آخرين أصيبوا في الهجوم قبل انسحاب المهاجمين.

وتابع قائلا "الوضع هادئ حاليا والسكان عادوا جميعا، وهم الآن يعدون مقابر جماعية للضحايا".

وقال إن المهاجمين يهدفون على الأرجح إلى إخراج السكان من المنطقة النائية من أجل تعزيز وصولهم لمراعي الماشية والموارد.