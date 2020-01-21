بالفيديو.. الحياة الجديدة للأمير هاري وزوجته في كندا

المصدر: لندن -د ب أ

وصل الأمير هاري إلى كندا، حيث من المتوقع أن يمضى معظم وقته هناك بعدما أعلن نه يريد التنحي عن أداء الواجبات الملكية.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورا لهاري وهو يغادر طائرة في مطار فانكوفر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وكانت زوجة هاري دوقة ساسكس ميجان وابنهما آرتشي (8 أشهر) قد وصلا كندا في مطلع هذا الشهر، ليبدأ حياتهما الجديدة.

كان قصر باكنهجام قد أعلن السبت الماضي أن هاري (35 عاماً) وميجان (38 عاماً) لم يعودا" فردين عاملين في الأسرة الملكية".

وقد أثار قرار الزوجين قضاء معظم وقتهما في كندا، حيث كانت تعيش ميجان أثناء تصويرها مسلسل" سوتس"، جدلا بشأن من يجب أن يتحمل تكلفة الإجراءات الأمنية الخاصة بهما.

وكتبت صحيفة ذا جلوب اند ميل الرائدة في كندا في مقالتها الافتتاحية اليوم " رد الحكومة يجب أن يكون بسيطا ومقتضبا: لا".