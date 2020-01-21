"شطيرة الأرض".. شريحتا خبز تبتعدان 20 ألف كيلو متر

المصدر: ولنجتون - د ب أ

صنع طالب جامعي في نيوزيلندا "شطيرة الأرض" مع متعاون إسباني، حيث وضعا شريحتين من الخبز على نقطتين دقيقتين على طرفي نقيض من الكرة الأرضية ، على بعد 20 ألف كيلو متر.



وعثر إنتيني نود، على نظيره الإسباني على موقع "ريديت" الإلكتروني للمناقشات، حيث استخدم الاثنان خطوط الطول والعرض للتأكد من أنهما متقابلان تماما.



وقال نود لراديو نيوزيلندا اليوم الثلاثاء: "إنه أمر مدهش أننا تمكنا بالفعل من التعاون لنقوم بشيء كهذا في نقطتين متقابلتين من العالم".



ووُضعت قطعة من الخبز الأبيض على شاطئ بوكلاندز بيتش في أوكلاند، والقطعة الأخرى بالقرب من بلدة صغيرة تسمى أولفيرا ، جنوب شرق إشبيلية في إسبانيا.



وتم نشر صورة لـ "شطيرة الأرض" ويظهر فيها الرجلان في نفس الوقت بجوار شريحة الخبز الأبيض - على موقع ريديت.



وقال نود، وهو طالب بعلوم الكمبيوتر إنه وزميله الإسباني حرصا على تحديد الموقعين بدقة باستخدام خرائط غوغل ثم استخدما "بيانات الصورة الفعلية" لتحديد أنفسهم بشكل أوثق.



وكانت أول "شطيرة للأرض" من صنع الفنان الأميركي زي فرانك، الذي طرح الفكرة في عام 2006.