العثور على جثث 8 سائحين في غرقة فندقية بنيبال

المصدر: كاتمندو - د ب أ

أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث ثمانية سائحين هنود في غرفتهم الفندقية في ضواحي العاصمة النيبالية كاتمندو.



وقال المسؤول بالشرطة المحلية، بيكاش تامانج، إن السائحين كانوا ضمن مجموعة تتألف من 15 شخصاً، يمضون ليلتهم في منتجع إيفرست بانوراما في بالونج، على بعد 50 كيلومتراً غرب كاتمندو.



وأضاف: "كانت أبواب ونوافذ غرقتهم مغلقة. يبدو أنهم كانوا قد أداروا المدفأة لتدفئة أنفسهم"، مشيراً إلى أنه سيتم تشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة.



وكان سائحان صينيان وآخران إيطاليان قد عثر عليهم ميتين في حادثتين منفصلتين في نيبال عام 2013.



يشار إلى أن أشخاصا عدة يلقون حتفهم خلال الشتاء في كاتمندو بسبب التسمم باستنشاق أول أكسيد الكربون، الذي يرجع إلى الافتقار للتهوية والاكسجين، وفقاً لما قاله الطبيب بودا باسنيات الذي يكتب في صحيفة «نيبال تايمز».