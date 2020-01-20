"كوب شاي" يتسبب في جريمة قتل بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت أجهزة الأمن المصرية، قيام عامل في مقهى بقتل "بائع فول" أمام المارة في ميدان الجيزة الشهير، بعد رفض المجني عليه شراء "كوب شاي" منه، وتطور الأمر إلى شجار بينهما، وقتل العامل بائع الفول بمساعدة صديقه "عاطل عن العمل"، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه بائع فول (23 عاماً)، أصيب بطعنة في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبعد فحص الكاميرات ومناقشة الشهود، توصلت التحريات إلى أن مرتكب جريمة القتل هو عامل في مقهى (21 عاماً)، بمساعدة عاطل (25 عاماً)، بسبب رغبة "القهوجي" في بيع كوب شاي ورفض المجني عليه شرائها لأنه لم يفطر، وحدث على إثرها مشاجرة وتدخل العاطل لمناصرة عامل المقهى الذي سدد طعنة للمجني عليه في قلبه وتوفي الأخير في الحال.