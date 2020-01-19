جونسون: أفضل الأمنيات لهاري وميغان

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن البلاد بأكملها ترغب في تمني كل الخير للأمير هاري وزوجته ميغان، بعد أن قررا التخلي عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة.



وأضاف جونسون لسكاي نيوز في برلين التي يحضر فيها قمة بشأن ليبيا: "أعتقد أن البلاد بأسرها تتمني أفضل الأمنيات لهما في مستقبلهما".



وتابع: "كما قلت من قبل، كنت واثقا من أن العائلة المالكة التي بقيت لفترة طويلة جدا ستتوصل لسبيل للمضي قدما".