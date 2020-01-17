بالفيديو.. عملية سطو فاشلة على محل مجوهرات

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

اقتحم ثلاث لصوص محل مجوهرات في العاصمة البريطانية لندن، بسيارة "رينج روفر" رباعية الدفع، ليدمروا واجهة المحل الأمامي، تمهيداً لسرقته.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللصوص ترجلوا، عقب اقتحام المحل بالسيارة رباعية الدفع، وقاموا بتحطيم واجهات العرض الداخلية ونهبوا ما بها من مجوهرات.

ولدى محاولتهم الهرب اعترض طريقهم أحد المتسوقين، ليتجمع العديد من المارة في محيط المحل وليشاركوا في عملية عرقلة اللصوص، وقد أسفرت محاولتهم عن الإمساك بزعيم العصابة، وبعد دقائق وصلت الشرطة واعتقلته، فيما تواصلت التحقيقات لإلقاء القبض على شريكيه الذين لاذا بالفرار.

وأثبتت التحقيقات أن السيارة المستخدمة في عملية السطو الفاشلة تم الإبلاغ عن سرقتها في وقت سابق.

ولحسن الحظ لم يصب أي شخص خلال العملية الفاشلة.