بالفيديو.. سبعينية تتغلب على لص شاب

المصدر: ترجمة: عوض خيري

موقف بطولي سجلته الجدة ماري باركر، 72 عاما، عندما تغلبت على لص حاول بيعها دراجة جبلية بمبلغ 150 جنيه إسترليني، كان قد سرقها من مكان ما، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الدراجة 1299 جنيه إسترليني.

وقال صحيفة "ميل أولاين" أن باركر علمت من موقع "فيسبوك" أن الدراجة مسروقة، حيث أبلغ عنها صاحبها في مواقع التواصل الاجتماعي. وسجلت كاميرا فيديو المعركة المثيرة التي حدثت بينها وبين اللص خارج متجر ابنها الذي تعمل فيه كمساعدة مبيعات في بارنسلي جنوب يوركشاير، حيث استطاع الرجل البالغ من العمر 23 عاماً أن يقاوم المرأة لمدة 60 ثانية فقط، لكنه اضطر أخيراً إلى الفرار خالي الوفاض، وتم القبض عليه في نهاية الأمر قبل إعادة الدراجة الجبلية إلى مالكها الشرعي.