هوليوود تطلب من كارلوس غصن تحويل قصة هروبه إلى فيلم

المصدر: ترجمة -حسن عبده حسن

قال الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، إن هوليود طلبت منه تحويل عملية هروبه من اليابان في صندوق خاص بجهاز موسيقي إلى فيلم. وكان غصن يتحدث في إحدى المقابلات، عندما أشار الى أنه يجري الان انتاج فيلم حول قصة هروبه بعد انتشار شائعات تفيد بلقائه مع منتجين من هوليود وشبكة "نتفلكيس" العالمية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن غصن تمكن من الهرب من طوكيو في ديسمبر الماضي إلى لبنان بعد أن اختبأ في صندوق كان معدا لجهاز موسيقي تم فتح بعض الفوهات في اسفله، هربا من محاكمته بتهم فساد واختلاس تصل قيمتها الى 65مليون جنيه إسترليني.

وانسل غصن من بيته في طوكيو، ومن ثم الى اوساكا على متن القطار السريع وبعد ذلك على طائرة خاصة الى إسطنبول، وتجنب سلطات الامن الياباني عن طريق الاختباء في صندوق قبل ان يصل الى بيروت في 30 ديسمبر.

ومن غير الواضح من ساعده في هذا الهروب المثير، على الرغم من أنه يعتقد بان فريقا مؤلفا من 15 رجلا وبلغت تكاليف عملية الهروب عدة ملايين دولار.

وادعى غصن أنه هرب من اليابان للنجاة من النظام القضائي القاسي الذي يدين 99% من الحالات التي يقوم بمحاكمتها.