أب مصري يحاول منع ابنته من أداء الامتحانات.. والشرطة تتدخل

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

تسلل ولي أمر طالبة إلى مدرسة للتعليم الثانوي، تابعة لإدارة بلبيس التعليمية لمنع ابنته من أداء الامتحانات بالقوة، فيما تم استدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية أن الشرطة المصرية تلقت بلاغا بتسلل ولي أمر إلى مدرسة ثانوية تابعة لإدارة بلبيس التعليمية، محاولا منع ابنته من أداء الامتحانات بالقوة لرغبته في عدم استكمالها الدراسة.

وانتقلت قوة من الشرطة للسيطرة على الموقف وتم اصطحاب الأب وابنته إلى ديوان مركز الشرطة.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم المصرية إن الأب دخل المدرسة خلال فترة الراحة بين امتحان المادتين محاولاً إخراجها من المدرسة، ومنعها من استكمال الامتحانات فيما تدخل المراقبين للسيطرة على الموقف وتم أبعاد الأب واستكملت الطالبة الامتحان.

وأضاف أنه تم استدعاء الشرطة وتسليم الطالبة للقوة الأمنية التي حضرت إلى المدرسة حفاظا عليها.

وقال مصدر أمني إنه تم احتواء الموقف وصرف الطالبة ووالدها من المركز بعد تعهده بحسن معاملتها.