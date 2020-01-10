الحكومة المصرية تعلق على "ضريبة دفن الموتى"

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة المالية المصرية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

وجاء في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، نقلا عن وزارة المالية: "فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى غير صحيح".

وطلبت وزارة المالية المصرية من وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.