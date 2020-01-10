مقابل تغريدة.. ملياردير يمنح متابعيه على «تويتر» 9 ملايين دولار

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن الملياردير الياباني، يوساكو ميزاوا، المشهور ببذخه، عزمه منح متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» 9 ملايين دولار.

وحدد الملياردير وقطب صناعة الأزياء الياباني يوساكو شرطا بسيطا لتمكين متابعيه من الحصول على المال، وهو أن يقوم الراغبون بالفوز بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بإجراء قرعة، بحسب صحيفة «بزنس إنسايدر» الأميركية.

وقال مايزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، على يوتيوب «إنها تجربة اجتماعية جادة»، مضيفا أنه يأمل أن تجذب اهتمام الأكاديميين وخبراء الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وأضاف ميزاوا أن دافعه أيضا هو الفضول، وربط الملياردير الهبة بفكرة الدخل الأساسي، أو نظرية توفير مدفوعات دورية بدون قيود لجميع المواطنين، والتي اكتسبت جاذبية في بعض الأوساط السياسية وبدعم من المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية أندرو يانغ.

ومن المعروف أن ميزاوا يشتهر بإنفاقه الكبير على اللوحات الفنية والسيارات الرياضية، ولكن لديه أيضا ميل للتأمل في أفكار مثل عالم خال من المال.

وجمع ميزاوا ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة «SpaceX» الأولى إلى القمر.

يقدم الملياردير وقطب صناعة الأزياء الياباني يوساكو مايزاوا، نحو 9 ملايين دولار لمتابعيه على تويتر، فيما وصفه بـ«تجربة اجتماعية» لمعرفة ما إذا كانت الأموال ستساعد في تعزيز سعادتهم.

ومن المقرر أن يمنح يوساكو مايزاوا مليون ين، أو ما يعادل 9000 دولار، لألف من متابعيه على تويتر تم اختيارهم عشوائيا من بين أولئك الذين أعادوا نشر تغريدة له قام بنشرها على حسابه في تويتر في الأول من يناير الجاري، حيث سيتم تعقب تأثير المال عليهم بواسطة استطلاع عادي للرأي.

وقال مايزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، على يوتيوب «إنها تجربة اجتماعية جادة»، مضيفا أنه يأمل أن تجذب اهتمام الأكاديميين وخبراء الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

ومن المعروف أن ميزاوا يشتهر بإنفاقه الكبير على اللوحات الفنية والسيارات الرياضية، ولكن لديه أيضا ميل للتأمل في أفكار مثل عالم خال من المال.

وتعد هذه المبادرة الثانية التي يقدمها رجل الأعمال الياباني بشأن إعادة نشر تغريدة له، ولكن المكافأة هذه المرة كانت أكبر.