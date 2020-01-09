ملك بلجيكا يزور ملجأ للمشردين في بروكسل

المصدر: بروكسل - د ب أ

زار ملك بلجيكا فيليب ملجأ للمشردين في بروكسل، يضم أكثر من 250 شخصاً، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث استغلت وسائل الإعلام المحلية الزيارة لجذب الانتباه إلى الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقدمها الملجأ.

ويشار إلى أن القُصَّر يشكلون أكثر من ربع عدد الأشخاص الذين يعيشون في الملجأ، كما أن هناك 21 منهم دون سن الثالثة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لمحطة «آر تي بي إف» حول زيارة فيليب.

وأفاد التقرير بأن الملجأ - الذي يوفر مرافق صحية ووجبات وخدمات من العديد من منظمات الإغاثة - قد وصل إلى سعته القصوى.

وقد تحدث فيليب مع العديد من الأمهات العازبات وزار غرفة اللعب في الملجأ، بحسب ما ذكره موقع «sudinfo.be» الإلكتروني.

يذكر أن الملك فيليب وقرينته الملكة ماتيلدا، لديهما أربعة أبناء تراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً.

وتقيم العائلة المالكة البلجيكية في قصرين ببروكسل.