احتجاز 7 متهمين في واقعة "فتاة المنصورة" بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

أمرت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية، باحتجاز 7 متهمين فيما يسمى بواقعة "التحرش الجماعي بفتاة المنصورة"، أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وأمرت النيابة أيضاً بإرفاق مقاطع الفيديو المصورة للمتهمين، مع عرض إحدى الفتياتين المجني عليهما، على الطب الشرعي، لبيان ما بها من آثار تعد جسدي جراء الشد والجذب.

وأمرت النيابة باحتجاز المتهمين الـ7 لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والانتهاء من تفريغ الكاميرات المتحفظ عليها من المحلات والشوارع المحيطة بمكان الحادث، وطالبت بتحديد دور كل منهم، وإحضار جميع من شاركوا في الواقعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت "ز. ع"، طالبة، 20 عاماً، في التحقيقات، إنها أثناء سيرها و صديقتها "م. م"، فوجئت بمجموعة من الشباب يقومون بتصويرهما، وحاول أحدهم لمسها، ثم تجمع بعض الشباب الآخرين، واختفت صديقتها في الزحام.

وأوضحت أنها حاولت الاحتماء بأحد المحال، لكن صاحبه رفض وطلب منها الانصراف منعاً للمشاكل، وبعدما خرجت فوجئت ببعض المتحرشين يحيطون بها ويمنعون مرورها من أي اتجاه، فصرخت حتى تدخل بعض الشباب لإنقاذي وإدخالها إلى إحدى السيارات.