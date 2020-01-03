رقم قياسي.. 100 مليار رسالة عبر "واتسآب" خلال ليلة رأس السنة

المصدر: ترجمة - سميرسعيد

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقرير حديث أن عدد الرسائل التي تم إرسالها عبر تطبيق "واتس آب" في ليلة رأس السنة، وصل إلى أكثر من 100 مليار رسالة حول أنحاء العالم، ما شكل، وفقاً للتقرير، رقماً قياسياً جديداً لاستخدام التطبيق، حيث جاءت الهند في مقدمة الدول الأكثر إرسالاً بـ20 مليار رسالة عبر "واتسآب".

ونقلت الصحيفة أيضاً عن التقرير الذي رصد رسائل التطبيق خلال احتفالات رأس السنة، أن المستخدمين أرسلوا 12 مليار رسالة تحتوي على صور.

وأضافت الصحيفة أن البريطانيين أرسلوا أكثر من 900 مليون من الرسائل خلال الاحتفالات، حيث تمنوا لأحبائهم سنة جديدة سعيدة.