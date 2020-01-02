رحيل السفير الأميركي من زامبيا بسبب مثليين

المصدر: لوساكا - د ب أ

غادر السفير الأميركي لدى زامبيا دانيال فوت تلك الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، بعد انتقاده لقرار قضائي بسجن زوجين مثليي الجنس، ما دفع الحكومة الزامبية إلى المطالبة برحيله.

وفي بيان مقتضب صدر قبيل رحيله، دعا فوت الرئيس إدغار لونغو بالالتزام باستعادة سمعة زامبيا كدولة ديمقراطية قوية و"تجنب تدهور الحقوق الإنسانية والاقتصادية والسياسية لمواطنيكم".

وتسبب فوت في نوفمبر في إشعال غضب الحكومة الزامبية عبر انتقاده لسجن زوجين مثليين، هما جافيت شاتابا وستيفن سامبا.

وتعد العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في زامبيا.