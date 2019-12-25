امرأة ترتكب حادثاً خطيراً بسبب خوفها من سمكة

المصدر: براغ - د ب أ

لم يدر في خلد امرأة في التشيك أن السمكة التي اشترتها بمناسبة عيد الميلاد، ستتسبب لها في حادث مروري خطير.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه"، استناداً إلى الشرطة، فقد وضعت المرأة السمكة الحية في حوض صغير من البلاستيك على المقعد المجاور لها في السيارة وغطت الحوض بحقيبة من البلاستيك.

وخلال الرحلة، قفزت السمكة إلى حجر المرأة العجوز البالغة من العمر 62 عاماً، ما أصاب المرأة بالرعب وجعلها تفقد السيطرة على عجلة القيادة فاصطدمت بعامود خرسانة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها إصابة خطيرة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى على متن مروحية، وأضافت أنه لا يوجد خطر على حياتها.